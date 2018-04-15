Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de ilk kez yapılacak olan Ege'nin prestijli emlak fuarı 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'nin emlak ve gayrimenkulde önde gelen firmalarını buluşturacak olan fuar, uluslararası yatırımcılara da ev sahipliği yapacak. Devam eden ve yeni başlayacak projelerin yer alacağı İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı olan Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Birçok sektör liderinin öncülüğünde düzenlenecek olan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı' nda “Emlak Sektörünün Geleceği”, “İzmir'de Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri", “İzmir'de inşaat sektörüne yön verenler” konulu paneller düzenlenecek.