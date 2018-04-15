İzmir'de ilk kez yapılacak olan Ege'nin prestijli emlak fuarı 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye'nin emlak ve gayrimenkulde önde gelen firmalarını buluşturacak olan fuar, uluslararası yatırımcılara da ev sahipliği yapacak. Devam eden ve yeni başlayacak projelerin yer alacağı İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanı olan Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Birçok sektör liderinin öncülüğünde düzenlenecek olan İzmir Property Expo/İzmir Emlak, Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı' nda “Emlak Sektörünün Geleceği”, “İzmir'de Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri", “İzmir'de inşaat sektörüne yön verenler” konulu paneller düzenlenecek.
Ege’nin ilk emlak fuarı İzmir’de yapılacak
15.04.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 15.04.2018 - 02:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Ticaret Odası ve İzmir Emlak Komisyoncuları Odası önderliğinde Elit Fuarcılık tarafından organize edilen İzmir Emlak Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı 21 Haziran'da kapılarını açacak.
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556020 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/556020.aspx
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