Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl İSTANBUL

Konutta faiz oranlarının, en düşük yüzde 1,25 ile son 8,5 yılın zirvesine çıkmasının ardından, firmalar kendi bünyelerinde çözüm üretmeye başladı. Teknik Yapı, Kartal’da hayata geçireceği yeni projesinde farklı ödeme seçenekleri hazırladı. Yaklaşık 650 milyon lira yatırım değeriyle, kentsel dönüşüm projesi Yücelpark’ı inşa edeceklerini açıklayan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “36 ayda teslim edeceğimiz projede fiyatlar, 329 bin liradan başlıyor. Ortalama metrekare fiyatımız, 6.135 lira... Burada bol alternatifli ödeme şartları sunuyoruz. Daireler yüzde 5 peşin, 12, 24 ve 36. aylarda yüzde 5 ara ödeme ve yüzde 80’i banka kredisi ile satışa çıktı. 120 ay vadeyi tercih edenler için, Teknik Yapı desteği ile faiz oranı yüzde 0,93 olarak uygulanacak. 12 aya kadar sıfır faiz veya değişen vadeye göre, yüzde 0,10 ile 0,75 oranlarla firma kredisi imkânımız da var. Mesela 60 ay vadeli krediyi, yüzde 0,74 şeklinde oranladık. Güncel oranlara göre yarı yarıya bir faiz yükü azalması demek bu... Yüzde 30 peşin, geri kalanı 50 ay senetle ödeme planı da yapıyoruz” dedi.

Konut kredisi faizlerinde son dönemde yaşanan yükselişle birlikte, 100 bin TL’nin 120 ayda geri ödemesi, 200 bin TL’ye yaklaştı. Bu durum, sektörün önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’deki satışların 3’te 1’inin “kredili” gerçekleştiği dikkate alındığında, faiz yükünün düşmesi sektörü için büyük önem arz ediyor.

E-5 ve sahil yolunun ortasında

Cevizli Caddesi üzerinde, E-5 ve sahil yolunun tam ortasında konumlanan Yücelpark’ta, 10 blok ve 842 bağımsız bölüm bulunuyor. Projenin yüzde 75’i yeşil alan ve parklardan oluşuyor. Yürüyüş parkurları, dinlenme yerleri, sosyal tesisler, kreş alanları ile; özlem duyulan mahalle kültürü de canlanacak. Projede 385 adet 1+1, 79 adet 2+1, 338 adet 3+1, 23 adet 4+1 konut mevcut... Denize 900 metre mesafede yer alan Yücelpark projesi, hızlı tren hattı ve istasyonunun hemen yanında bulunmasıyla dikkat çekiyor.