Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat ve gayrimenkul sektörü yeni bir döneme giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklamasının ardından gözler 24 Haziran 2018 tarihine çevrildi. Sektör temsilcileri erken seçim kararını olumlu karşılarken; inşaat ve gayrimenkul bazlı alım ve yatırımlar büyük hareketlilik kazanacak.



ZEKİ CELEP - İHLAS YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ülkemiz, son yıllarda sergilediği kesintisiz büyüme trendi, güçlü makroekonomik verileri, yer aldığı jeopolitik bölgede söz sahibi olması ve dünyayı kıskandıran genç nüfusu ile yarınlara daha güçlü ve daha umutla bakıyor. Dizayn edilen değil, artık oyun kuran ve söz sahibi olan bir ülkemiz, dışa bağımlı olmayan bir savunma sanayimiz ve güçlü bir liderimiz var. Alınan erken seçim kararının, belirsizlik ortamı oluşturmak isteyen mihrakların umutlarının söndürecek, ekonomimize ve ülke dinamiklerine olumlu katkı sağlayacaktır.



FEYZULLAH YETGİN GYODER BAŞKANI

Ekonomi beklenti demek, bu kararın piyasaya pozitif etkisi olacaktır. Bu anlamda erken seçim kararını olumlu buluyorum. Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.



NAZMİ DURBAKAYIM İNDER BAŞKANI

Vatana millete hayırlı olsun, belirsizlik ortadan kalktı. Döviz piyasalarının buna tepki vermesi, yatırımcıların beklentilerini ortaya koymaktadır. Satışlara yansımasını önümüzdeki birkaç gün içerisinde görebiliriz.



ÖZEN KUZU - KUZU GRUP YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Bu kararla piyasalar olumlu hareketlenecek. Seçimlerin erkene alınması başta inşaat ve gayrimenkul sektörü olmak üzere tüm Türk ekonomisini hareketlendirecek. Ekonomi adına önemli bir hamle oldu. Hayırlı olsun.



BAHATTİN UÇAR - INVEST İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Türk ekonomisi ve inşaat sektörü için çok önemli ve olumlu bir karar. Seçimleri 2019'a kadar beklemek zaman kaybı olacaktı. Kısa süre içerisinde gayrimenkul ve inşaat sektörü bu kararın meyvelerini toplayacaktır.



RAMAZAN TAŞ - LUXERA YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bu konunun hızlıca gündemden çıkması çok önemliydi. Seçimlerin kısa sürede yapılıyor olması çok olumlu bir hareket. O nedenle gayrimenkul ve inşaat sektöründeki sıkışıklık tamamen ortadan kalkmış olacak. Sektörümüz bu karardan çok olumlu etkilenecek.



HAKAN ÖZYAZICI - ÖZYAZICI İNŞAAT YÖN. KURULU ÜYESİ

Seçimin sonucuna bağlı olarak piyasanın çok canlanacağını düşünüyorum. Gayrimenkul satışlarına çok olumlu etkisi olacak.



ERCAN UYAN - MAKRO İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Bu kararla sektörün önü açılmış oldu. Erken seçim kararını Türk ekonomisi, inşaat ve gayrimenkul sektörü adına çok olumlu buluyorum.