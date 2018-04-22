Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Her an mutluluk’ mottosuyla hayata geçirilen ve yüksek yatırım potansiyeline sahip projede 1+1 daireler lansman dönemine özel 269 bin TL’den başlangıç gösteriyor. İstanbul’un en hızlı gelişen ve dönüşen bölgesi Kartal’da, 4 blok hâlinde yükselen Heran İstanbul’da 318 konut, 20 cadde mağazası yer alıyor.

Lüks ve konforlu detaylara sahip projede; 1+1, 2+1, 3+1, 3+1 dubleks ve loft daire seçenekleri mevcut. 63.210 metrekarelik inşaat alanı üzerine konumlan projede; kapalı yüzme havuzu, spor salonu, yürüyüş yolları, koşu parkuru ve 477 araçlık kapalı otopark yer alıyor.

Ulaşım ağı aksında yer alan “Heran İstanbul”dan merkezi yerlere dakikalar sonra ulaşmanız mümkün. Yüksek Hızlı Tren İstasyonu’na, resmî kurumlara ve Pendik Marina’ya yakın bir noktada bulunan proje; E-5 Otoyoluna 1,5 kilometre, Kartal-Kadıköy Metro hattına 1 kilometre, Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 7 kilometre mesafede yer alıyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği Heran İstanbul’da hayat Aralık 2019’da planlanıyor.