Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu ile ilgili 27 Nisan’da sektör temsilcilerinin yanı sıra birçok kurum ve kuruluştan yetkililerin katılacağı “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı Çalıştayı” yapılacak. Yapılacak Çalıştay ile ilgili değerlendirmede bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Söz konusu yönetmelik onbinlerce emlakçıyı ilgilendiriyor. Bizler hem kurumumuz hem de odalar ve dernekler aracılığı ile taslağa ilişkin görüş ve önerilerimizi daha önce paylaşmıştık.

Bu Yönetmelik Taslağı için maddeler hazırlanırken sektör temsilcilerinden yeterli düzeyde bilgi alınmadı. Bu nedenle taslakta birçok eksik ve hatalı madde yer alıyor. Hizmet kalitesini artırmak yerine bedelin düşürülmesi, haklı neden olmadan sözleşmeden cayılabilmesi, aynı konuda birden fazla emlakçı ile sözleşme yapılabilmesi gibi (borçlar kanunu) aykırı madde var. Çalıştayda bunları dile getireceğiz” dedi.