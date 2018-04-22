Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak-mart ayını kapsayan dönemde adetsel bazda yüzde 20, cirosal bazda yüzde 36,5 büyüdüklerini belirten Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Böyle giderse 2018’i 2 milyar liranın üzerinde bir ciro ile kapatacağız. Sektörde yükselişimizi 2018’de de sürdüreceğiz. Bu dönemde arsa fiyatları da makul seviyelere geldi. Geçtiğimiz yazdan bu yana arsa yatırımlarına hız verdik. Sadece Bodrum bölgesinde Gündoğan’da 2, Gümüşlük’te 1, Turgutreis’te 1 olmak üzere 4 arsa yatırımı daha yaptık” dedi.

Timur, 2018 içinde Nef Kandilli, Nef Koruköy ve Nef Gölköy olmak üzere üç proje lansmanı planladıklarını belirterek “Nef Kandilli ‘Luxury Living’ segmentinde özel bir proje olacak. Burada lüksü gerçekten ulaşılabilir kıldığımızı göreceksiniz. Nef Koruköy herkesin merakla beklediği projemiz. Nef Gölköy ise Bodrum’da ikinci ‘Luxury Living’ projemiz olacak. Nef Gölköy, masterpeace’imiz olacak. Ruhsatı 1 yıl önce aldık, inşaatına şimdi başlayabildik. Çünkü Çamların etrafını köstebek gibi oyarak mimari açıdan oldukça hassas ilerliyoruz. Ağaçlarla iç içe özel bir proje hazırlıyoruz” diye konuştu.

Nef Çekmeköy’de planladıkları Nef Çamlıtepe, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy için 7 yıllık bir projeksiyon çizdiklerini hatırlatan Erden Timur “Nef Çamlıtepe ve Nef Ormantepe’de yakaladığımız hızlı satış grafiği sayesinde planlanandan 4 yıl önde gidiyoruz. Geçen yıl Nef Çamlıtepe’deki 497 konutu 2 günde satmıştık. Bu nedenle 409 konuttan oluşan ikinci projemiz Nef Ormantepe’nin satışlarını 1 sene öne çektik. Nef Çamlıtepe ‘nin tamamını ve Nef Ormantepe’nin yarısını satış ofisini kurmadan sattık. Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya açılarak özellikle öğrenci yurtları ve Novu ile büyümeyi planlıyoruz” dedi.