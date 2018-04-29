Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne kadar inşa ettiği 80 bin konutla kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yayan ve insanımıza yaşanabilir alanlar sunan KİPTAŞ’ın Silivri Konutları 3. Etap projesinde kura heyecanı yaşandı. Evi olmayan vatandaşlar için geliştirilen projede 1.508 konutun sahibi, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kura çekiminin yapıldığı Hamza Yerlikaya Spor Kompleksini dolduran vatandaşlar, büyük heyecan yaşadı. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım “Kurulduğumuz günden bugüne kadar halkımıza sosyal konutlar sunmaya devam ediyoruz. Her projemize halkımızın ilgisi çok yoğun oluyor. Silivri Konutları projemize de 6 kat talep geldi. Bugün kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Silivri Konutları’nın 2. etabı için çalışmalarımızı hızlandırdık. Ramazan Bayramı’na kadar 2. etabımızın detaylarını paylaşacağız. Bu dönemde 10 bin konut hedefimiz vardı, son projelerimizle birlikte bu hedefimizi yakaladık. Önümüzdeki dönem için şimdiden yeni hedefler koymaya başladık. Kurada ismi açıklanan ailelere konutları şimdiden hayırlı olsun” dedi.



DAR GELİRLİLER İÇİN

Kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına taşıyan ve yaşanabilir konforlu alanlar sunan İBB iştiraki KİPTAŞ, İstanbul’un yeşili ve deniziyle hem yazlıkçıların hem de oturumcuların tercih ettiği bölgesi Silivri’de, Silivri Konutları 3. Etap’ı hayata geçiriyor. Orta ve dar gelirli aileler geliştirilen projede amaç; İstanbul sınırları içerisinde hiç evi olmayan vatandaşların uygun fiyat ve ödeme şartlarıyla ev sahibi olmasını sağlamak. Estetik mimarisi, deniz manzaralı daireleri ve birinci sınıf malzeme kalitesiyle sosyal konut algısının yeniden inşa edileceği Silivri Konutları 3. Etap, bölgenin sembol projelerinden biri olacak. Proje, gerek konumu gerekse konforlu alanları ve zengin sosyal donatılarıyla, bölgedeki değişime öncülük edecek.



2 +1 DAİRELER 195 BİN TL

173 bin 606 metrekarelik alan üzerinde 1508 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap’ta, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Projede 92 metrekare 2+1 daireler 195 bin TL, 112 metrekare 3+1 daireler ise 215 bin TL olarak belirlendi. Silivri Konutları 3. Etap’ta alıcılara; 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra, yüzde 20 peşinat, 120 aya kadar banka kredili taksit imkânı da sağlanıyor. Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan Silivri Konutları 3. Etap projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, spor sahası, cami, sağlık ocağı, okul ve prestijli ticari alanlara da yer veriliyor. E-5 Otoyoluna yakın konumu ve TEM Otoyoluna 5 dakika uzaklıktaki mesafesiyle her yere kolay ulaşım imkânı sunan Silivri Konutları 3.Etap’ta teslimler 24 ay sonra yapılacak.