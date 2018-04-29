Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut alıcıları, konut üreticileri ve yatırımcıyı buluşturan 12. Gayrimenkul Fuarı, Hilton Convention Center’de kapılarını ziyaretçilere açtı. Gayrimenkul yatırımında başta Körfez ülkeleri olmak üzere yabancı yatırımcıların talebini çeken Türkiye, bu fuarda da birçok konut alıcısına ev sahipliği yapıyor. Türk Gayrimenkul sektöründe markalı konut projeleriyle dikkat çeken birçok firma fuarda yer alırken, Körfez ülkelerinden Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan, Dubai, Azerbaycan, Fas, Mısır, İran ve Irak’dan gelen yatırımcılar, projelere büyük ilgi gösterdi. Suudi-Türk İş Konseyi Başkanı Mazen İbrahim Rajab, Cidde Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ziad Bassam ve Y&D Real Estate Group Başkanı Younus Inayat’in öncülüğünde, yabancı yatırımcılar yeni anlaşmalara imza attı.

Türkiye ve Arap ülkeleri arasında kuvvetli ilişkilerin yaşandığını dile getiren Türk inşaat sektörü temsilcileri, 2017’de yüzde 8,9 büyüme ile ekonominin lokomotifi olduklarını, hükûmetin hayata geçirdiği dev projelerin de yabancı yatırımcının iştahını kabarttığını dile getirdi. Sektör temsilcileri ayrıca, yabancılara satılan konutlara bakıldığında, yüzde 20’den fazla bir artışın olduğunu, başta Araplar olmak üzere fırsatlarla dolu bir döneme girildiğini kaydetti. Fuarda; Akzirve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Maasfeh, Avrupa Konutları, Beyaz İnşaat, Yeni Yapı ve Luxera Gayrimenkul gibi sektörün önde gelen firmalarının yöneticileri, Körfez bölgesinden çok sayıda ziyaretçi yer aldı.

Burada büyük potansiyel mevcut

Türkiye’nin gayrimenkulde avantajlı bir noktada bulunduğunu belirten Suudi Arabistan merkezli Y&D Group Başkanı Younus Inayat “Körfez bölgesinden yatırımcıların Türkiye gayrimenkullerine ilgisi çok ciddi. Kanal İstanbul ve 3. Havalimanı gibi büyük ölçekli devlet yatırımlarının, Türkiye’nin algısına çok büyük katkısı var. Türkiye’nin potansiyelini daha net görebiliyoruz. Markalı konut kavramı ve bu projeler nezdinde özel sektörün yürüttüğü tanıtım faaliyetleri de bizler için çok önemli. Türkiye gayrimenkulleri adına söylenebilecek bir şey varsa, o da daima istikrarlı bir değer artış grafiğine sahip olmasıdır” dedi.