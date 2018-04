Türkiye Gazetesi

Banka kredili satışlar hariç geçerli olacak kampanyada; vadesi geçmiş borçlar dahil, borcun tamamının ödenmesi durumunda belirlenen oranlar üzerinden indirim seçeneği sunuluyor. TÜFE’li ödeme sistemiyle ev alan kişilerin talep etmesi durumunda ise, ödeme planları aylık yüzde 0,50 vade farkıyla sabitlenecek. Bakiyenin yüzde 75, 50 ve 25’lik kısmının kapatılması hâlinde ise, yine indirim uygulanacak. Kampanya, 31.05.2018 tarihine kadar devam edecek. Bu arada borcunu kısmi ya da tamamen kapatacak olan alıcıların, site yönetimine ait ödenmemiş olan aidat, sigorta, emlak vergisi vb. borçlarını kapatması gerekiyor.



BU PROJELERİ KAPSIYOR

1stanbul, Ağaoğlu My World, Ağaoğlu My World Europe, Alemdağ Emlak Konutları, Ayazma Emlak Konutları, Bahçekent Emlak Konutları, Burgazkent, Dreamcity Çerkezköy, Dumankaya Miks, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Emlak Konut Ispartakule Evleri, Emlak Konut Mavişehir Evleri, Emlak Konut Pelikan Sitesi, Ergene Vadisi, Etimesgut Ticari Üniteler, Evora İstanbul, Gebze Emlak Konutları, Kent Plus Mimarsinan, Körfezkent, Misstanbul Evleri, My Towerland, Nidakule Ataşehir, Novus Residence, Parkyaşam Mavişehir, Selimpaşa Emlak Konutları, Soyak Mavişehir, Soyak Park Aparts, Spradon Quartz, Stüdyo 24, Sultanbeyli Emlak Konutları, Şehrizar Konakları, Tuzla Emlak Konutları, Unikonut, Yıldızkent...