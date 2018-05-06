Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İhlas Yapı tarafından kısa süre önce lanse edilen Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projeleri, yatırımcıların ve ev sahibi olmak isteyen ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik cazip seçeneklerle hayata geçirilen 3 projede, lansman dönemine özel avantajlı fiyatlar devam ediyor. Ispartakule’de Bizim Evler serisinin en yenisi Bizim Evler 8, Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü’nde Marmara Evleri markasının en yeni halkası Marmara Evleri 4, ulaşılabilir fiyatlarla alıcılara sunuluyor.

MARMARA EVLERİ 4

Beylikdüzü’nün merkezinde inşa edilen Marmara Evleri 4; 639 daire ve 44 adet dükkânın yer aldığı “aile projesi” olarak öne çıkıyor. 40 ay vadeli ödeme planı ile 2+1 dairelerin 425 bin TL’den başladığı projede; 3+1 ve 4+1 daire tipleri de yer alıyor. Ayrıca peşinat sonrası ödemenin yarısı da, iki yıl sonra yapılıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 127 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede peyzaj alanları, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, fitness salonu, hamam ve saunalar, mescit, taziyeevi yer alıyor. Estetik mimarisi, ankastreli daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin sosyal alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’ün örnek dairesi de hazır...

BİZİM EVLER 8

Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor. Kanal İstanbul’un yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de; iki blokta 236 daire, 29 dükkân yer alıyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Projede lansman dönemine özel 40 ay vadeli ödeme planı ile 2+1 daireler 475 bin TL’den alıcılara sunuluyor. Ayrıca peşinat sonrası ödemenin yarısı da iki yıl sonra gerçekleşiyor.

BİZİM EVLER GÜZELCE

Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler, lansman dönemine özel 362 bin TL’den başlıyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de, sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan proje; 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Projede kredili alımlarda 60 ay, 0,86 oranlı ödeme seçeneği de yatırımcılara sunuluyor. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce’nin örnek dairesi, konut alıcılarını bekliyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde, cazibe merkezi olarak geliştirilen projede, inşa çalışmaları sürüyor.