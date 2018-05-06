Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükûmet, piyasaları rahatlatmak için yeni adımlar attı. Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, birçok alanda vergi indirimi yapıldı. Buna göre; gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergiler 6 aylığına azaltıldı. Bu kapsamda yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oran, 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e indirildi. Tapu harcı oranı da, aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt “Devletin sektöre verdiği destekler, daralan ekonomimize de katkı sağlayacaktır. Bekleyen talebi harekete geçirir. Uygulama, özellikle büyük metrekarelerde üretilen lüks konuta talebi artırır. Bu düzenlemenin, yıl sonuna kadar geçerli olmasını istiyoruz” dedi.



SIRADA FAİZLER VAR

Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdüssamet Bahadır “Konut piyasasını canlandıracak bir adım. Büyük metrekarelerde KDV ve tapu harcının düşmesi ile, alıcı, ekim sonuna kadar borcunu kapatıp tapu almak isteyecektir. Çünkü burada yüzde 10’luk bir avantaj söz konusu” değerlendirmesinde bulundu. Omran Holding Genel Müdürü Ergin Bayram ise şunları söyledi: Sektörün beklediği bir karar... Konut kredi faizlerinin de düşürülmesi, bu kararların etkilerini olumlu yönde artıracaktır.



KREŞ VE İMALAT DESTEĞİ

Hükûmet, başka alanlarda da vergi indirimi kararı aldı. Kadın çalışanlara kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatler, gelir vergisinden istisna tutuluyordu. Kanun, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda, her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i kadar istisna sağlıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran, yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutar, 304 liradan bin 15 liraya yükseltildi. Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenleme de kararla hayata geçirildi. Buna göre, imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutuldu.