Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesa, Avrupa Konutları, Kantur-Akdaş, Öztaş ortaklığı tarafından hayata geçirilen Tema İstanbul’un hemen teslim son dairelerinde, mayıs boyunca devam edecek özel bir kampanya başlatıldı. Projenin ilk etabındaki sınırlı sayıdaki daireler için düzenlenen kampanya dâhilinde fiyatlar 377 bin TL’den başlarken, yüzde 20 fiyat avantajı ve 60 ayda yüzde 0,90 vade oranı uygulanıyor. İstanbul’un en hızlı kazandıran bölgelerinden Atakent’te konumlanan Tema İstanbul; güzergâhı netleşen Kanal İstanbul projesine komşu konumuyla değerini katlıyor.

İnşası devam eden “Bahçe” etabında da satışlar devam ediyor. Büyüklükleri 79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen Tema İstanbul Bahçe’de; 1+1’den 4+1’e kadar değişiklik gösteren 363 daire yer alıyor. Çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanan Tema İstanbul Bahçe’de, teslimlerin 30 Haziran 2019 yapılması planlanıyor.

2. etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında, toplam 338 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkı yer alacak. Son teknoloji ürünü eğlence üniteleri, açık ve kapalı mekânlarda yer alan kapsamlı oyun alanları, sokak eğlenceleri, festivaller, yıl boyu projenin merkezine yerleşecek. Yılda 20 milyon ziyaretçinin hedeflendiği Tema World eğlence parkının da, 2020’de faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şehrin stratejik ulaşım projelerine yakın konumuyla öne çıkan Atakent bölgesi; hızla devam eden Halkalı-Marmaray ve Kabataş-Mahmutbey-Halkalı Metrosu projeleri ile değerini her geçen gün artırıyor.