Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mimar Jale Kulin tarafından, dünyada gelişen trendleri ile paralel bir tarzda tasarlanan “Koru Daireler” çok beğenildi. Projede, ikinci fazda satışa çıkarılan Koru Daireleri’nde; lansmana özel ekstra yüzde 5 indirim, yüzde 5 peşinat ve 60 ay sıfır veya 120 ay 0,95 faiz fırsatı sunuluyor. Koru Dairelere aylık 4 bin 600 TL’den başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün... Bahçeşehir’in gerçek dokusuna uygun yatay ve az katlı mimariye sahip Eston Şehir Koru; nefes aldıran meydanları, koruları, açık hava sineması, amfiteatr, meyve bahçeleri, göleti ve evcil hayvan parkı gibi imkânlarıyla dikkat çekiyor.