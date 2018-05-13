Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyesinde; Hayal Kahvesi, Symbol Yaşam Merkezi ve beton tesisleri bulunan Kavanlar Grubu şirketlerinden KVN Yapı AŞ İzmit Çayırköy bölgesinde 220 milyon TL yatırımla hayata geçireceği Kavanya projelerinin ilk halkası Kavanya Koru’yu satışa sundu. Kavanya projelerinin ‘Koru’ etabında 250 konut yer alırken, projenin toplamında 1.500 konut bulunacak. Kavanya Koru’da lansman dönemine özel olarak fiyatlar, projenin konumu ve donatılarına kıyasla ekonomik oranlarda tutulurken, daireler 195.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Esnek ödeme seçeneklerine sahip Kavanya Koru’da daireler; vade farksız, kefilsiz ve bankasız 60 ay taksit avantajıyla sunuluyor. Kavanya projelerinin ilk etabı Kavanya Koru’da 250 daire yer alıyor. Modern mimarisiyle bölgeye değer kazandıran Kavanya Koru’da; 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere 50 bahçe dubleksi, 50 çatı dubleksi ve 150 standart daire yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler, 72 metrekare ile 155 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Konforlu daireleri ve zengin sosyal yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Kavanya Koru’da; yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, açık spor tesisleri, süs havuzları, fitness, sauna, çocuklar ve büyükler için açık havuzlar bulunuyor.

TÜM ULAŞIM AĞLARININ MERKEZİNDE

Konumlandığı bölgeye prestij kazandıracak Kavanya Koru projesi, merkezî lokasyonuyla dikkat çekiyor. İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Kocaeli’de yükselen proje; otoyolların, köprülerin, kavşakların ve raylı sistemlerin çevrelediği bir bölgede yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği Kavanya Koru’da teslimler 2020’de yapılacak.