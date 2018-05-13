Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul genelinde inşa ettiği 80 bin konutla 10 binlerce aileyi sevindiren KİPTAŞ, İstanbulluları ev sahibi yapmaya devam ediyor. İstanbul’un en sakin ilçelerinden Çatalca’da mahalle konseptinde Çatalca Konutlarını hayata geçiren KİPTAŞ, hak sahibi vatandaşların dairelerini Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde noter huzurunda gerçekleştireceği kura çekimi ile bugün belirliyor.



ÇATALCA’NIN YENİ MAHALLESİ

Yatay mimaride geliştirilen KİPTAŞ Çatalca Konutları 6 katlı 180 bloktan oluşuyor. 2.138 dairenin yer aldığı projede 83 ve 85 metrekare büyüklüğüne sahip 2+1 konut tipleri bulunuyor. Temiz havası ve yeşil doğası ile dikkat çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları; çevresinde yer alan çiftlik evleri, orman alanları ve dingin yapısıyla sakinlerine ferah bir yaşam alanı sunuyor.



ZENGİN SOSYAL DONATI ALANLARI

Site sakinlerinin tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan KİPTAŞ Çatalca Konutları projesinde; geniş peyzaj alanlarının yanı sıra çocuk oyun alanları, 2 adet cami, 34 derslikli okul ve yürüyüş alanları yer alıyor.

Az katlı yapısıyla dikkat çeken KİPTAŞ Çatalca Konutları’nda ayrıca her daire için otopark bulunuyor.



TEM’İN YANI BAŞINDA

KİPTAŞ Çatalca Konutları, son derece cazip bir noktada yer alan lokasyonuyla İstanbulluların tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alacak. TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan KİPTAŞ Çatalca Konutları; sayfiye alanı olarak nitelendirilen Güzelce, Kumburgaz ve Silivri ilçelerinin çevrelendiği bir bölgede yer alıyor. Ayrıca KİPTAŞ Çatalca Konutları’na toplu taşıma ile de kolay ulaşım sağlanabiliyor.