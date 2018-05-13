Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Estetik yatay mimarisi ve az katlı yapısıyla şehrin tüm imkânlarını bir arada sunan Beyaz İnşaat - Boztepe Ortaklığı, aile öncelikli yaşamı Koşuyolu Konakları’yla yatırımcılara sunuyor.

Anadolu Yakası’nın en değerli arazisi üzerinde yer alan Koşuyolu Konakları’nda 58 adet konut yer alıyor. 2+1, 3+1, 4+1, 3+2, 4+2 ve 5+2’den oluşan altı tip daire seçeneğine yer verilen projede daire büyüklükleri 93 metrekare ile 235 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Konumu ve ayrıcalıkları ile yüksek yatırım potansiyeline sahip Koşuyolu Konakları, bölgede kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine yanıt verecek şekilde tasarlandı. Bahçe ve dubleks seçeneklerinin yer aldığı Koşuyolu Konakları’nda geniş yeşil alanlar ve ferah daireler alıcılarına konforlu bir hayat sunuyor.



AYRICALIKLI YAŞAMA ALANLARINA SAHİP

13.500 metrekare inşaat alanına sahip Koşuyolu Konakları yatay mimari ile hayata geçiriliyor. Merkezî konumunun yanı sıra az katlı yapısı, Koşuyolu Parkı’na komşu oluşu ve kısmi deniz manzarasına sahip konumuyla konut alıcılarının gözde projesi olarak dikkat çeken Koşuyolu Konakları yüksek yatırım potansiyeline sahip. Konak yaşamının tüm ayrıcalıklarının yer alacağı Koşuyolu Konakları’nda her ayrıntı titizlikle projelendiriliyor. Geniş peyzaj alanlarının yer aldığı projede; kapalı yüzme havuzu, sauna, fitness, çocuk oyun alanları, spor alanları ve piknik alanları mevcut.



LOKASYON AVANTAJI SUNUYOR

Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yanı sıra kafe ve AVM’lere yürüme mesafesinde yer alan proje sosyal hayatın tüm ayrıcalıklarını konut alıcılarına sunuyor. Ulaşımın tüm imkânlarını bir arada sunan projede; köprü, tünel, deniz ulaşımı ve raylı sistemlerden yararlanmak mümkün. Lokasyon avantajları sunan Koşuyolu Konakları; Avrasya Tüneli ile Marmaray Ayrılık Çeşmesi durağına 1 km, Şükrü Saraçoğlu Stadı’na 2,5 km, Kadıköy Rıhtım’a 3,5 km, Marmara Üniversitesine 4,5 km, Büyük Çamlıca Tepesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 5 kilometrelik mesafede yer alıyor.