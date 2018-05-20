Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu kampanyada tüm kazançların konut talep edenlere yönlendirildiğini vurgulayan Umut Durbakayım “Şimdiye kadar olan kampanyalarda konut faizini düşük tutmak için firma olarak bankalara ödediğimiz yüzde 6- 11 arasında katkı paylarını, bu kampanyada müşteriye yansıtma kararı aldık. Diğer taraftan her kampanyada standart olarak yapılan peşin alımlardaki yüzde 10- 14 arasında indirim oranını da buna ekleyince, konut alıcıları açısından yüzde 20 oranında bir avantaj ortaya çıktı. Müşterilerimize sadece miktar olarak desteğimiz bununla sınırlı kalmadı. Banka kredili satışlardaki yüzde 20 olan yasal faizi yüzde 5’e indirdik. Yüzde 15’lik oranı da 36 ay vadeye 0 faizle yayarak finansman maliyetini de biz üstlendik” açıklamasını yaptı. Teknik Yapı’nın kampanyaya verdiği desteğin vade desteğiyle sınırlı kalmadığına vurgu yapan Umut Durbakayım, kampanya süresi boyunca artan döviz kuru ve enflasyon nedeniyle yükselen maliyetleri karşılayacaklarını ve hiçbir projesinde fiyat artışı yapmayacağını da ifade etti. Kampanya dahilinde bankadan kullanacakları kredi miktarını düşük tutmak isteyenlere alternatif açılımlar getiren Teknik Yapı, yüzde 5 peşinat sonrasındaki sıfır faizli 36 ay vadeli ara ödeme miktarını yüzde 30’a kadar çıkarma seçeneği de sunuyor.