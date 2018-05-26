Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Yapı, toplam 7 projesinde uygulamaya başladığı yüzde 5 peşinat, yüzde 0,98 faiz ve yüzde 20 indirim kampanyasına katılacakları döviz artışı ve enflasyondan korumak için fiyat artışı yapmamayı da taahhüt ediyor. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasının bugüne kadar gerçekleştirilenler arasında en anlamlı ve müşteri açısından en cazip olan kampanya olduğunun altını çizdi. Söz konusu kampanyada tüm kazançların konut talep edenlere yönlendirildiğini vurgulayan Durbakayım “Şimdiye kadar olan kampanyalarda konut faizini düşük tutmak için firma olarak bankalara ödediğimiz yüzde 6-11 arasında katkı paylarını, bu kampanyada müşteriye yansıtma kararı aldık. Peşin alımlardaki yüzde 10-14 arasında indirim oranını da buna ekleyince, konut alıcıları açısından yüzde 20 oranında bir avantaj ortaya çıktı. Banka kredili satışlardaki yüzde 20 olan yasal faizi yüzde 5’e indirdik. Yüzde 15’lik oranı da 36 ay vadeye 0 faizle yayarak finansman maliyetini de biz üstlendik” açıklamasını yaptı.

KAMPANYA İLE 3,5 MİLYAR LİRALIK SATIŞ OLUR

Kampanya dâhilinde her firmanın en az 100 daire satması durumunda, toplamda 3 - 3,5 milyar liralık bir satış rakamının oluşacağına dikkati çeken Umut Durbakayım “Kampanyanın tüm sektörlere örnek olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu. Teknik Yapı, “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasına YücelPark, Deluxia Park Residence, Concord İstanbul, Uplife Kadıköy, Metropark, Evora İstanbul, Evora Denizli ile katılıyor.

450 daire hedefliyoruz

Umut Durbakayım, kampanyanın Teknik Yapı çatısı altında gerçekleştirilen tüm projelerde geçerli olduğunu, ancak satışların sınırlı sayıda daireyi kapsadığını söyledi. Mayıs ayının ilk haftasından itibaren yaklaşık 90 dairenin bu avantajlarla satıldığı bilgisini paylaşan Durbakayım, ramazan sonuna kadar 450 daire satışının hedeflendiğini aktardı.