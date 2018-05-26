Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KONUTDER, GYODER ve İNDER’in açıkladığı konutta yüzde 20 indirim kampanyasına Sur Yapı tam destek verdi. İstanbul, Antalya ve Bursa’da şantiyeleri bulunan Sur Yapı kampanyaya 12 projesiyle katıldı. Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, KONUTDER olarak öncülük ettikleri kampanyaya Sur Yapı olarak da tam destek verdiklerini belirtti. Sur Yapı İstanbul’un 10 ilçesinde bulunan Bahçeyaka Ispartakule, Semt Bahçekent, Topkapı Evleri, Tempo City, Excellence Koşuyolu, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Lavender Sancaktepe, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Şehir Konakları ile Bursa Nilüfer’deki marka rezidans projeleriyle kampanyada yer alıyor.

İndirim kampanyası kapsamında Sur Yapı da bu projelerinde peşin ve 0,98 faizli konut kredili satışlarda liste fiyatından yüzde 20 indirim uyguluyor. Ayrıca yine kampanya kapsamında sadece yüzde 5 peşinat ödeniyor.



40 YILDA BİR OLACAK FIRSAT

Elmas, şöyle devam etti: 40 yılda bir olacak fırsatlar üst üste geldi. Ramazanın bereketiyle konut sektörüne de bereket geldi. Özellikle gençleri ve yeni evlileri, 214 bin liradan başlayan dairelerimizi kampanya dâhilinde sunduğumuz fırsatlardan yararlanarak konut almaya davet ediyoruz.

TAKSİTLER BİN 500 TL’DEN BAŞLIYOR

Yüzde 5 peşinat ödemesi ve vade farksız Sur Yapı bünyesinde gerçekleştirilecek ara ödemeler sonrasında kalan bakiye 0,98 vade oranıyla 120 ay banka kredili olarak ödenebiliyor. Sur Yapı’da konut fiyatları 214 bin TL’den, taksitler de bin 500 liradan başlıyor.