Anadolu Grubu’nun gayrimenkul sektöründeki firması AND Gayrimenkul, Haziran 2018’de gerçekleşecek ilk etap teslimleriyle birlikte kısa süre sonra hayatın başlayacağı AND Pastel’de ve nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiği yeni projesi AND Frekans’la sektörde başlayan büyük konut kampanyasına dâhil oldu. İstanbul’un yükselen ilçesi Kartal’da hayata geçecek olan AND Pastel ve AND Frekans’ta 120 ayda yüzde 0,98 vade oranı, peşinde yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat avantajıyla ev almayı daha fazla ertelemek istemeyenlere özel fırsatlar sunan AND Gayrimenkul, 15 Haziran’a kadar geçerli olacak büyük kampanya kapsamında aynı zamanda yüzde 1 KDV avantajı ve kişiye özel ödeme seçenekleriyle, ödeme kolaylığı da sağlıyor.



YÜZDE 70’İ PEYZAJ ALANI

2016 yılı ‘’Türkiye’nin En İyi Konut Projesi’’ ödüllü AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinin sunulduğu, Adalar ve deniz manzarasına hakim, geniş yeşil alanlara açılan bin 243 daireden oluşuyor. İlk etap teslimleri Haziran 2018’den itibaren başlayacak olan AND Pastel, İstanbul’un yükselen ilçesi Kartal’ın en büyük ölçekli projelerden biri. İstanbul’un ana ulaşım akslarından E-5’in hemen yanında, metroya yürüme mesafesinde yer alan konumu ile dikkat çeken AND Pastel’in yüzde 70’i ise peyzaj alanından oluşuyor. 30 bin metrekare peyzaj alanı ile yaklaşık 72 adet basketbol sahası kadar büyük bir peyzaj alanına sahip projede, yüzde 30 oranında doğal toprak korunuyor. Doğal toprağın büyük ve yetişkin ağaçların yaşayabilmesine olanak sağladığı projede 372 adet ağaç yer alacak.

Faizi 0,88’e indirdi

Metal Yapı Konut, Küçükçekmece Gölü’nün kıyısında bir tarafı göl diğer tarafı deniz manzaralı projesi Blue Lake ile Kemerburgaz’ın en nitelikli projelerinden Kemerlife XXIII’e yatırım yapmak isteyenlere 0,88 faiz oranı ve cazip fiyat avantajları sunuyor. Faiz indirim kararının sektörde büyük bir heyecan getirdiğini ve piyasanın hareketlendiğini belirten Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali “Şimdi ev almanın tam zamanı” dedi. Tapu harçlarındaki indirimle birlikte 150 metrekarenin üzerindeki konutlarda KDV’nin düşürülmesinin de çok önemli olduğuna dikkati çeken Karali, bu kararın sektöre büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.



DENİZ VE GÖL MANZARALI

Küçükçekmece Gölü’nün kıyısında yer alan Blue Lake, Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki konumuyla yatırım yapmak isteyenler için ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. 60 metrekare ile 400 metrekare arasında 1+0’dan 4+1 dublekse kadar değişen daire alternatifleri; teraslı, balkonlu ve bahçeli konutlar, 10 metrekare ile 264 metrekare arasında değişen toplamda 19 bin metrekare balkon ve teras alanıyla dikkat çekiyor. Blue Lake İstanbul Projesi’nde dairelerin tamamı hem göl hem de deniz manzarasına sahip.

Blue Lake’te hayat Ağustos 2018’de başlıyor. 17 bin 500 metrekare peyzaj ve sosyal alanı ile dikkat çeken projede 65 metre yüksekte, 15. katta yer alan Gök Teras’ta, bloklar özel bağlantı yolları ile birleştirilerek panoramik deniz ve göl manzarasına hâkim 3 adet infinity havuzu / cafe ve oturma alanları ve 2,6 kilometre yürüme parkuru ile hiçbir projede olmayan bir keyif alanına dönüşüyor.

Metal Yapı Konut’un genel felsefesi çerçevesinde markanın diğer projeleri gibi ‘yaşama en yakın noktada satışa sunulan’ Blue Lake Projesi; toplu ulaşım araçlarına, okullara, üniversitelere ve AVM’lere oldukça yakın ve merkezi konumuyla ön plana çıkıyor.



KANAL İSTANBUL’A KOMŞU

Blue Lake; TEM ve E-5’e, toplu ulaşım araçlarına ve havaalanına çok yakın. Konum itibarı ile Kanal İstanbul’un önünden geçtiği proje, Mimar Sinan Köprüsü’ne 200 metre, E-5, Metrobüse ve Marmaray’a 500 metre, Atatürk Havalimanı’na ise 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.