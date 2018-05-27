Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

24 Haziran seçimleri öncesine yetişmesi hedeflenen yönetmelikte ilk adım ‘kayıt formu’ oldu. Bu formu dolduran vatandaş ilk adımı atacak. İşlemler, e-devlet üzerinden ya da bakanlığın kurumları aracılığıyla yapılacak.

Yapısı imar ve iskana uygun olmayan vatandaşlar ‘Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Formu’ aracılığıyla başvurularını yapacak. Başvurular e-devlet üzerinden ya da bakanlığın açıklayacağı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile olacak. E-devlet üzerinden başvuru bedelsiz olurken, kurumlar cüzi rakamlar talep edebilecek. Formda kimlik bilgilerinin yanı sıra Yapı Kayıt Belgesi alınacak yapıyla ilgili bilgilerin girilmesi için bölümler olacak. Başvuran kişi önce sahibi olduğu yapının konut mu yoksa ticaret alanı olduğunu beyan edecek. Vatandaş, formda belirtilen yapı tipini seçerek arsa büyüklüğünü ve arsanın emlak vergisi rayiç değerini beyan edecek. Bu değer Maliye Bakanlığı’nın Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan öğrenilebilecek. Çıkan yasanın önemli olduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " Türkiye'de ne kadar imarda aykırılık varsa hepsini tespit ettik ve 10 civarında sorun yazdık. Bunlardan ikisi mülkiyetten kaynaklı, diğerleri ise imarla ilgili. Türkiye'de 26 milyon bağımsız birim var, dükkan, iş yeri, fabrika, ev. Bunun 15 milyonu neredeyse devletle itilaflı. Çıkan bu yasa bir af değil, bir barış nihayetinde. Burada vatandaş devletiyle helalleşiyor, rızalaşıyor ve barışıyor" dedi.



NE KADAR BEDEL ALINACAK?

Konutlarda yüzde 3 ticari konutlarda ise yüzde 5 oranında bedel alınacak. Buna göre Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden bedel belirlenecek.



İMAR AFFI SON BAŞVURU TARİHİ NE?

İmar affı için belirlenen son başvuru tarihi 31 Ekim 2018 olarak açıklandı. Ancak bakanlık gelen başvurulara göre bu tarihi uzatma hakkına sahip. Yapı kayıt belgesi ücretleri için belirlenen son ödeme tarihi ise 31 Aralık 2018. Yani imar affı için gerekli işlemleri yapmasına rağmen imar barışı ücreti için tahakkuk eden tutarı ödemeyen kişiler bu haklarını kaybedecekler.