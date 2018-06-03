Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erken seçim kararının ekonomiye ve inşaat sektörüne sağlayacağı olumlu katkı noktasında fikir birliğine varan sektörün aktörleri, siyasi istikrarın devamı sonrasında inşaat sektörünün büyümesini sürdüreceğini belirtiyor.



KAMPANYALAR HAREKETLİLİK KAZANDIRDI

İnşaat sektörünün hareketliliğini sürdürmesi ve katma değer sağlaması için son dönemde yapılan kampanyalar seçime kadar olan süreçte sektöre canlılık getirdi. Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan kampanyalara ek olarak GYODER, KONUTER, İNDER gibi sektörün önde gelen dernekleri de 150’yi aşkın projede başlattığı cazip kampanyalarına devam ediyor.

Emlak Konut GYO önderliğinde geliştirilen 120 aya yüzde 0,98 vade oranlı bahar kampanyası da 20 Haziran’a kadar uzatıldı.



İSTİKRARIN DEVAMI İVME SAĞLAYACAK

Son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmaların uzun vadede bütünü etkileyecek bir yapıda olmadığını belirten müteahhitler, siyasi istikrarın devamıyla birlikte ekonomide kuvvetli bir ivmenin yakalanacağına inanıyor. Bununla birlikte sektörün önde gelen firmaları da hayata geçirecekleri yeni projeler için hazırlıklarını tamamladı.



TÜRKİYE’Yİ 2023 VİZYONUNA İNŞAAT SEKTÖRÜ TAŞIYOR

Türkiye’nin son 10 yılında kat ettiği yol ve istikrarlı büyüme çizgisinde inşaat sektörünün yadsınamaz bir katkısı mevcut. Türkiye’de yüzlerce alt sektöre iş, yüz binlerce vatandaşa da istihdam sağlayan inşaat sektörü, ülke ekonomisine maksimum katma değeri sürdürmeye devam ediyor. Sektörün bugün geldiği noktada onlarca müteahhit firmamız dünyanın çeşitli noktalarında başarılı projelere imza atıyor. Sınırlarımızı aşan inşaat firmalarımızla uluslararası alanda örnek çalışmalar geliştiriliyor.

İnşaat sektörü şimdilerde olduğu gibi gelecekte de yeni Türkiye’nin en önemli sektörü olarak misyonunu sürdürecek. 2023 vizyonu kapsamında oluşturulan hedeflere her geçen gün daha da yaklaşırken güçlü potansiyeliyle de bu yoldaki en büyük itici gücü de inşaat sektörü oluşturacak.

15 yıl içinde inşaat sektörünün kat ettiği yolu ve bugün ulaştığımız noktayı geçmişle kıyas tutmaya imkân dahi yok. Bugün Türkiye de, sektörümüz de o günün şartlarıyla tahmin edemeyeceğimiz bir noktaya kısa sürede ulaştı. Son 10 yılda da istikrarlı bir büyümeyle gücünü sağlamlaştırmakta.

Tüm Türkiye’nin odaklandığı seçime 21 gün kalmışken inşaat firmaları da 24 Haziran için çalışmalarını aralıksız sürdürmekte.