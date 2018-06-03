Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek performanslı ürünleriyle Türk boya sektöründe ilk beş marka arasına girme başarısı gösteren Permolit Boya; her bölgede konumlanan yaygın dağıtım ağıyla tüm müşterilerine erişiyor. Geniş ürün gamı ve güçlü tedarikçi ilişkileriyle boya sektörünün nabzını tutan Permolit Boya, yurt içi ve yurt dışındaki büyümesini sürdürüyor. Son olarak geliştirdiği WRX Sprey Boya ile İngiltere pazarındaki yerini alan firma, her geçen gün katladığı ürün çeşitliliği ile zirveyi hedefliyor. Bugün 22 ülkeye ihracat yapan firma, Türkiye’deki pazar payını genişletirken, yurt dışındaki faaliyetlerini de artırıyor.



ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİMİZ ARTIYOR

Ürünlerini geliştirirken maksimum fayda hedeflediklerini belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “1984 yılından bu yana öncelikli amacımız insanların hayatına gerçek anlamda renk katmak, yaşam alanlarına kaliteyi sunmak oldu. Bugün geldiğimiz noktada 300’ü aşkın farklı ürün çeşidimizle tüm ihtiyaçları karşılayan bir firma konumundayız. Sektörde öncü ve tercih edilen bir marka olmanın getirileri kadar sorumlulukları da çok fazla. Yaşam standartlarının yükselmesiyle ihtiyaçlar da farklılaşıyor, artıyor. Biz de Permolit Boya olarak ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz ürünleri hep bir adım öteye taşımak için çalışıyor, bugün olduğu gibi gelecekte de hayatın rengi olmaya devam ediyoruz” dedi.