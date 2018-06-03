Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ATAKENT 4’TE HEMEN TESLİM DAİRELER

Artaş İnşaat, yaşamın başladığı Atakent 4’te sınırlı sayıdaki daireler için yatırımcılara fiyat avantajının yanı sıra esnek ödeme seçenekleri de sunuyor.

519 daire ve dükkânların yer aldığı kampanya dahilinde; 1+1’den 4+1’e kadar farklı tiplerdeki daireler hemen teslim olarak peşinde yüzde 20 indirim veya 60 ay 0 faizle konut alıcılarına sunuluyor. Projede kampanyaya özel olarak daire fiyatları da 529.000 TL’den başlıyor.



YAMANEVLER’DE KİŞİYE ÖZEL ÖDEME PLANLARI

Anadolu Yakası’nda geliştirilen Avrupa Konutları’nın en yeni halkası Yamanevler’de bahar fırsatları devam ediyor.

Peşin alımlarda 516.000 TL’den başlayan fiyatlar ve yüzde 1 KDV avantajıyla satışların devam ettiği Avrupa Konutları Yamanevler’in bahar kampanyasında, fiyat değişikliğiyle beraber ister 84 ay 0 faiz, isterseniz kişiye özel ödeme planlarıyla daire sahibi olabilirsiniz.

Ümraniye bölgesinin en gözde projesi olan Avrupa Konutları Yamanevler’de; 11 blokta 1576 konut, 2 ofis bloğu ve 38 ticari ünite yer alacak.

Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerine sahip projede, konut büyüklükleri 71 metrekare ile 248 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; yüzme havuzları, süs havuzları, koşu parkuru, çocuk oyun alanı, özel spor merkezi ile hemen yanı başında bulunan park alanında; tenis kortu, mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor.



BAŞAKŞEHİR’DE TESLİME HAZIR DAİRELER

Emlak Konut GYO güvencesiyle Artaş İnşaat tarafından hayata geçirilen Avrupa Konutları Başakşehir’de yaşam başlarken sınırlı sayıdaki daireler için cazip fırsatlarda devam ediyor. Konut alımını kolaylaştırmaya yönelik yapılan kampanyada; peşinde yüzde 20 indirim veya 60 ay 0 faiz avantajı konut alıcılarına sunuluyor.

941 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Avrupa Konutları Başakşehir’de daireler, 675.500 TL’den başlıyor.