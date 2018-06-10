Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da 36 ayrı noktada başvuruların yapılacağını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü Veli Böke, “2 milyon İstanbullunun başvuru yapmasını bekliyoruz’’ dedi.

Yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Böke, “36 ayrı noktada imar ve barış masaları oluşturduk. Burada personellerimiz halkımızla buluşarak gerekli yardımları sağlayacak. İstanbul’da 2 milyon kişinin başvuru yapmasını bekliyoruz. Yapısı ruhsatsız olanlar, ruhsatı olup ta projeye aykırı yapılara sahip vatandaşlarımız da bu imkandan faydalanabilecek. Kanunumuz İstanbul için iki istisna koydu. Tarihi yarımada ve sahil şeridini bu anlamda istisna olarak belirledi. İki istisnamız daha var. Yapının bulunduğu alan özel şahsa ait ise bu durumda başvurulardan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapıldıysa, hazinenin bu taşınması imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edildiyse yine bu başvurudan yararlanamıyor. Tahminlerimize göre bu imkandan 2 milyon İstanbullu faydalanacak. Kendimizi buna göre ayarladık. Başvurularımız 31 Ekim’e kadar devam edecek’’ dedi.