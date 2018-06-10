Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Raporda, 2018 yılının ilk üç ayında ihracatın bir önceki yılın ilk üç ayına göre yüzde 20,1 artarak 5,04 milyar dolara ulaştığı ve ihracatın yüksek performansının yıl boyu sürmesinin öngörüldüğü açıklandı.

Mart ayında 23 alt sektörden 19’unda üretim arttı

2018 yılı Mart ayında inşaat malzemesi ortalama sanayi üretimi 2017 yılı Mart ayına göre yüzde 9 artış gösterdi. Üretim artışında canlı iç ve dış talebin etkisinin devam ettiği ifade edildi. 2018 yılı Mart ayında 23 alt sektörden 19’unda üretim, geçen yılın Mart ayına göre artış gösterdi.

İnşaat malzemeleri sanayisi alt sektörlerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 yükseldi. Yılın ilk 3 ayında en yüksek artış yüzde 61 ile kireç ve alçı imalatında gerçekleşti. Merkezi ısıtma radyatörleri üretimi yüzde 39,2, hazır beton üretimi yüzde 26,7, çimento üretimi ise yüzde 25,4 arttı. Seramik karoların üretimi yüzde 27,3, mermerler üretimi ise yüzde 20,5 artış sergiledi.



İnşaat malzemelerinde yıllık ihracat Mart ayında 18 milyar doları aştı

2018 yılının ilk üç ayında ihracat yüzde 20,1 artarak 5,04 milyar dolar oldu. İhracatta devam eden kuvvetli artış ile birlikte yıllık ihracat ise Mart ayı itibarıyla 18,16 milyar dolara ulaştı. İhracatın yıl boyunca yüksek performansını sürdüreceği öngörülüyor.