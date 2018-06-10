Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun en son örneğinin Fikirtepe'de yaşandığını ifade eden Mevlüt Uysal, "Kentsel dönüşüm yapacağınız yerde imar artışı olmamalı. Vatandaş, kentsel dönüşümde bulunduğu yerdeki dairenin yerine uzak bir yerde çok daha pahalı bir daire versen bile gitmiyor. Gitmemekte haklı çünkü yaşadığı yerde bir geçmişi, hatıraları, komşuları var. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Vatandaşın evini yıkıp yaptıktan sonra da yine aynı yerde evini vermemiz, komşularıyla birlikte yaşatmamız gerekiyor."

2018 yılı içerisinde İBB bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdıklarını belirten Mevlüt Uysal, “Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Fatih, Büyükçekmece, Bayrampaşa, Zeytinburnu ve Eyüp başta olmak üzere 10 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarını başlattık. Bazı ilçelerde de görüşmeler devam ediyor. Gelecek 10 yıl içerisinde İBB bütçesinden ayrılacak daha büyük bir payla kentsel dönüşüme hız kazandıracağız. Uygulamaya kentsel dönüşümde hiç kimsenin itiraz etmediği, yüzde 100 mutabakatın sağlandığı yerlerden başlanacak.