Projede yükseklikleri zemin+4 olan konutların 540'ı 2+1 ve 160'ı ise 3+1 planında tasarlandı. Geleneksel mimarinin modern mimariyle sentezlendiği projede ahşap görünümlü kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, söveler, geniş pencere ve balkonlar kullanıldı. TOKİ; parkı, peyzajı, spor ve oyun alanları ile Elazığ’da yeni bir cazibe merkezi oluşturulmasını hedefliyor.
Emekliye 'ikinci bahar' müjdesi
10.06.2018 - 02:47 | Son Güncelleme: 10.06.2018 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Elazığ'da “Emekliye İkinci Bahar” projesi kapsamında inşa edilecek 700 konutun ihalesi yapıldı.
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564066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/564066.aspx
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