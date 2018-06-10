Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Projede yükseklikleri zemin+4 olan konutların 540'ı 2+1 ve 160'ı ise 3+1 planında tasarlandı. Geleneksel mimarinin modern mimariyle sentezlendiği projede ahşap görünümlü kaplamalar, zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, söveler, geniş pencere ve balkonlar kullanıldı. TOKİ; parkı, peyzajı, spor ve oyun alanları ile Elazığ’da yeni bir cazibe merkezi oluşturulmasını hedefliyor.