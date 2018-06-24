Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa’nın en değerli ve en büyük arazisini KİPTAŞ kalitesiyle kentsel dönüşüm kapsamında İsmetpaşalılara sunuyor. Mahalleyle iç içe olan eski yaşam kültüründen referans alarak, yenilikçi ve sağlıklı yapılarla çevre dostu depreme dayanıklı binalara dönüşüyor. Bayrampaşa’da 2.277 akıllı konut inşa eden KİPTAŞ, değişik büyüklüklerde 33 farklı daire planı ve 1+1, 2+1, 3+1 açık-kapalı mutfak seçenekleri ile her aileye ayrıcalıklı yaşam alanları sunuyor.



ZENGİN SOSYAL DONATI

80 bin metrekare trafiğe kapalı alanda 12 metreden 30 metreye kadar değişen sokak genişliklerine sahip Bayrampaşa - İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, yayalaştırılmış ferah sokaklarıyla mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak. Mahalle konseptinde geliştirilen projede hak sahipleri projenin tamamlanmasının ardından kendi seçtiği eve taşınabilecek. 21 bin metrekare yeşil alan ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; her ihtiyacın karşılanabileceği çarşı caddesi, cami, kültür merkezi, medikal çarşı, park, eğitim tesisi, açık spor alanları ve yürüyüş parkuru bulunuyor.



ÇÖZÜMLERE SAHİP KONUTLAR

KİPTAŞ kalitesiyle hayata geçirilen Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor. Proje; yenilenebilir enerji konseptinde güneş panelleri, yeşil bina, akıllı çöp toplama sistemleri, akıllı su sayaçları, akıllı bina izleme ve aydınlatma sensörleri, akıllı acil durum sistemleri, elektrikli araç ve bisiklet şarj istasyonlarının yer aldığı yenilikçi teknolojiler ile hayata geçiriliyor. Birçok özelliği ile sitede yaşayanlara büyük avantaj sağlayacak projede, blok çatılarına yerleştirilecek güneş panelleriyle enerji üretimi maksimum düzeyde tutulacak.

Yenilikçi teknolojiler ile hayata geçirilen Bayrampaşa kentsel dönüşüm projesi; modern tasarımı, geniş peyzajı, konforlu yaşam alanları ve özellikli konumu ile sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak.



İSTANBUL’UN GENELİNE YAYILACAK

KİPTAŞ, Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Bayrampaşa - İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesiyle 1.lik ödülü aldı. Vatandaşlarımız 3 metre tavan yüksekliğine sahip ileri teknoloji ile inşa edilen evlerinde, yayalaştırılmış geniş sokaklarında ferah bir ortamda yaşayacaklar. 144 bin metrekare inşaat alanına sahip projemizde 2277 daireye 3058 araçlık kapalı otopark planlandı. Yanı başında yer alan Metro durağı ve toplu taşıma imkânlarıyla istedikleri yere rahat ulaşım sağlayabilecekler. KİPTAŞ kalitesiyle hayata geçirilen Bayrampaşa-İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projesi, yerinde dönüşüm modeliyle sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek olacak.