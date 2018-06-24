Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

240 ay vadeli satış

180 ve 240 ay vade ile satışları gerçekleştirilecek olan TOKİ Silivri Konutları'nda ayrıca emeklilere özel yüzde 25 ek kontenjan ayrıldı. 76 metrekare ile 98 metrekare arasında değişen 2+1 daireler ortalama 198 bin liradan, 106 metrekare ile 123 metrekare arasında değişen 3+1 daireler ise ortalama 285 bin liradan satılacak.



3 günde 5 bin başvuru

TOKİ Başkanı Ergün Turan, yazılı açıklamasında, İstanbul Silivri'de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sundukları 1.356 konuta olan ilginin, sektördeki talep açısından önemli olduğunu vurguladı. Turan, sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini belirterek, konut talebinde bir azalma olmadığını, tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5–10 katı taleple karşılaştıklarını aktardı.



29 haziran’a kadar

Ergün Turan, 934 konutun alt gelir grubuna, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını, İstanbul Silivri'de konut sahibi olmak isteyenlerin başvurularını 29 Haziran'a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini kaydetti. Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 11-12 Temmuz'da yapacakları kura çekimiyle konut sahibi olacakların belirleneceğini bildirdi.