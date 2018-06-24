Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Dr. Av. Veli Böke, GYODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürsel Öngören, KTÜ, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Uzun ve GYODER İcra Kurulu Üyesi Aziz Yeniay’ın konuşmacı olarak katılacağı panel, ‘İmar barışından nasıl yararlanılacağı’ konusuna ışık tutan kapsamlı ve yol gösterici bir buluşma olacak.

Panelde, yapıya ait bedelin nasıl belirleneceği, izinsiz binalarda kaçak bölüm ve kayıt bedeli konusundaki oranlama, yapı kayıt belgesini kimlerin alabileceği, geçerlilik süresi nedir, kentsel dönüşüm süreci bu kanundan nasıl etkileneceği, hangi bölgeler ve yapıların kapsam dışı kalacağı, nerelerin dâhil olacağı, hazine ve belediyeye ait taşınmazlar üzerindeki yapıların ne olacağı, 2B ve orman arazilerinin nasıl etkileneceği ve uyuşmazlıkların nasıl çözüleceği gibi sorular cevap bulacak.