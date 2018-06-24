Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un nitelikli konut bölgelerinde markalı projelere imza atan İhlas Yapı, aile yüksek standartlarda yaşam alanları inşa etmeye devam ediyor. Beylikdüzü’nde hayata geçirdiği Marmara Evleri serisinin en yenisinde lüks ve konforlu daireler inşa eden firma, 4+1 tipinde hazırlanan örnek dairesini açtı.

Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı Marmara Evleri 4, aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor. Modern mimarisi ve geniş peyzaj alanıyla bölgeye değer kazandıran Marmara Evleri 4’te 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri yer alıyor. Dairelerin büyüklükleri ise 126 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Marmara Evleri 4’ün satış ofisi içinde Arkiteam Mimarlık imzasıyla tasarlanan örnek daire, projede kullanılacak kaliteli malzeme ve işçiliğin bir yansıması olarak tanıtılıyor.



BÜTÜN İHTİYAÇLARA CEVAP

Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor.

Estetik mimarisi, birinci sınıf ankastreli konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkânları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’te; 24 saat güvenlik, kesintisiz jeneratör hizmeti ve her daire için kapalı otopark standart olarak site sakinlerine sunuluyor.

Ulaşım açısından avantajlı bir konumda yer alan Marmara Evleri 4, İstanbul’un en işlek ulaşım aksı E-5 ve TEM Otoyoluna, eğitim kurumları ve AVM’lere yakınlığı ile öne çıkıyor.

Yapımı planlanan Beylikdüzü Metrosu’nun Yakuplu istasyonuna komşu olan proje, gelecekte de deniz yolu ile yolcu taşımasının merkez üssü olması planlanan Ambarlı limanının yanı başında konumlanıyor.