Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80,5, son bir yılda yüzde 10 ve bir önceki aya göre de yüzde 1,4 artış gösterdi. Nisan sonunda İstanbul’da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 928 liraya çıktı. Nisan 2017’de İstanbul’da konut metrekare fiyatı 3 bin 714 lira seviyesinde bulunuyordu. İstanbul’da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 105,1 ve aylık yüzde 0,7 arttı.



ANKARA TEK HANELİ

Başkent Ankara’da nisan sonunda konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine yüzde 8 artarak bin 770 liraya çıktı. Nisan 2017’de bin 639 lira seviyesinde bulunan metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 58,1 artış kaydetti. Ankara’da son 5 yılda konut metrekare fiyatı, yıllık bazda ortalama yüzde 10’un üzerinde artarken, 2 yıldır metrekare fiyat artışı tek haneli olarak sürüyor.



İZMİR ÖNDE GİDİYOR

İzmir’de, son yıllarda markalı konut projelerinin artması konut fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. 2018’in nisan sonu itibarıyla İzmir’de konut metrekare ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 2 ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,3 artış gösterdi. İzmir’de, son 5 yıllık süreçte konut metrekare fiyatı artışı yüzde 109,6 ile Türkiye’nin megakenti İstanbul ve başkent Ankara’yı geride bıraktı. 5 yıl önce bin 337 lira olan konut metrekare fiyatı, bu yılın nisan sonunda 2 bin 802 liraya ulaştı.