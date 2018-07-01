Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Yapı tarafından hayata geçirilen; Avcılar Ispartakule’de Bizim Evler 8, Büyükçekmece’de Bizim Evler Güzelce ve Beylikdüzü’nde Marmara Evleri markasının en yeni halkası olan Marmara Evleri 4’ü cazip ödeme şartları ile alıcılara takdim ediyor.



MARMARA EVLERİ 4

Beylikdüzü merkezde inşa edilen, toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer aldığı Marmara Evleri 4 projesi aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor. 1+1 dairelerin yer almadığı projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip projede daireler 127 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisi, konforlu daireleri, kapalı otoparkı, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği cadde mağazaları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunan Marmara Evleri 4’ün yakın zamanda görücüye çıkan örnek dairesi de büyük beğeni topluyor.



BİZİM EVLER GÜZELCE

Proje, Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında yer alıyor. Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde inşa edilen Bizim Evler Güzelce; 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor. Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan ve eşsiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor. 5 yıldızlı tatil köyü konseptinde ve bölgenin cazibe merkezi olarak inşa edilen projede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.



BİZİM EVLER 8

Ispartakule’de Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor. Kanal İstanbul’un yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire, 29 cadde mağazası yer alıyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

YARISI 2020’de

Daire bedelinin yarısı 2020’ye ötelenirken, yüzde 10 peşinattan sonra kalanı bankasız ve vade farksız 30 ay taksit yapılıyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 20 fiyat avantajı da konut alıcılarına sunuluyor.