Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haziran ayında İstanbul, Ankara ve İzmir’de kiralık konut ilanlarındaki artış dikkat çekerken kiralık konut arayışları da hızlandı. Eş durumundan tayini çıkan memurlar, iş değiştiren çalışanlar, aileye katılan yeni bireyler ile çocukları büyüdüğü için metrekaresi daha büyük eve geçmek isteyen aileler ve öğrenci grubu kiralık ev arayanlarda önemli bir kesimi oluşturuyor. İnternet üzerinden emlak sitelerini ve emlak ofislerini ziyaret eden vatandaşlar yoğun olarak üç büyük ildeki kiralık daireleri inceledi. Birçok sebeple ev değişikliğine ihtiyaç duyan memur, çalışan ve öğrenci grubu kiralık konut arayışlarında özellikle ulaşım akslarına, çalıştığı işyerine ve okula yakın noktada yer alan ilçelerdeki konutları araştırıyor.