Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarafların kentsel dönüşüm adına fedakârlık yaptığını belirten Yüksel Akgül, “Zeytinburnu Seyitnizam’da yer alan Küçük Oto Sanayi Sitesi esnafımızla birlikte bizde bu dönüşüm için fedakârlık yaptık. Buradaki dönüşüm için yaklaşık 5 yıldır ilgili arkadaşlarla görüşerek, anlaşarak nihayete erdirdik. Bu arazide esnafımız 25 yıldır kooperatif hâlinde. Bundan sonraki süreçte yapacağımız işler hepimiz için hayırlı olsun. Örnek bir dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz” dedi. Proje alanında 106 esnafın bulunduğunu ifade eden Akgül, “Esnaf kardeşlerimiz yerlerini bize teslim etmeye başladı. Meşakkatli bir süreçten sonra bu alana çevreye uyumlu bir proje geliştireceğiz. Önümüzdeki günlerde proje ile ilgili tanıtım ve duyuruları yapacağız” diye konuştu.