Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anadolu ve Avrupa Yakası’nda proje geliştiren müteahhitlerin projelerde son bir yılda fiyatlara zam yapmaması ve arka arkaya yapılan kampanyalar satışları artırdı. Yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan konut alıcıları 39 ilçenin 36'sında alım yaptı. Yüzdelik bazda en hızlı artış Beylikdüzü'nde yaşandı. İlçede konut satışı bir önceki aya göre artış yüzde 46 artış gösterdi. Anadolu Yakası’nda ise en çok konut satışı Kartal’da gerçekleşti. Kartal'da mayıs ayında bir önceki aya göre konut satışları yüzde 28 arttı.