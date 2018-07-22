Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa’nın en değerli ve en büyük arazisini KİPTAŞ kalitesiyle kentsel dönüşüm kapsamında İsmetpaşalılara sunuyor. Yerinde dönüşüm modeliyle, mahalle konseptinde geliştirilen çevre dostu projede hak sahipleri projenin tamamlanmasının ardından kendi seçtikleri eve taşınabilecek.



GENİŞ SOKAKLAR, ZENGİN SOSYAL DONATILAR

Toplam 2.277 konutun yer aldığı, 33 farklı daire planı ve 1+1, 2+1, 3+1 açık-kapalı mutfak seçenekleri bulunan proje, 21 bin metrekare yeşil alana ve zengin sosyal donatılara sahip. Proje kapsamında; her ihtiyacın karşılanabileceği çarşı caddesi, cami, kültür merkezi, medikal çarşı, park, eğitim tesisi, açık spor alanları ve yürüyüş parkuru ile 3.058 araçlık kapalı otopark yer alıyor.

80 bin metrekare trafiğe kapalı alanda 12 metreden 30 metreye kadar değişen sokak genişliklerine sahip Bayrampaşa-İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi; modern tasarımı, geniş peyzajı, yayalaştırılmış ferah sokakları ve özellikli konumuyla mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak.



ÇEVRE DOSTU, YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

KİPTAŞ kalitesiyle hayata geçirilen Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir çevreci özellikleriyle de dikkat çekiyor. Proje; yenilenebilir enerji konseptinde güneş panelleri, akıllı çöp toplama sistemleri, akıllı su sayaçları, akıllı bina izleme ve aydınlatma sensörleri, akıllı acil durum sistemleri, elektrikli araç ve bisiklet şarj istasyonları gibi yenilikçi teknolojilere sahip yeşil binalardan oluşuyor.

Birçok özelliği ile sitede yaşayanlara büyük avantaj sağlayacak projede, blok çatılarına yerleştirilecek güneş panelleriyle enerji üretimi maksimum düzeyde tutulacak.

Uluslararası Şehir Çevre ve Sağlık Kongresi’nde Birincilik Ödülü alan Bayrampaşa - İsmetpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, yerinde dönüşüm modeliyle sadece İstanbul için değil Türkiye’de model proje özelliği ile öne çıkıyor.