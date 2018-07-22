Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de nitelikli konut projelerine imza atan Huzurlu İnşaat, İstanbul’da geliştirdiği 500 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Huzurlu Marmara Beylikdüzü ile Huzurlu Marmara Bostancı projelerinde erken teslimata hazırlanırken Samsun'da 8 projesinden 7'ncisi olan Huzurlu Kampüs Marina’nın anahtar teslimini de gerçekleştirdi.

Samsun-Atakum ilçesinde yer alan Huzurlu Kampüs Marina projesinde 2 blokta toplam 71 konut yer alıyor. 2009 yılından bu yana 19 ilde 41 şantiyesiyle konut üretimine devam eden Huzurlu İnşaat, şu ana kadar 36 projesini tamamladı. Samsun'da ise bugüne kadar 7 etapta 500 dairenin teslimatını gerçekleştirdi.



BAYRAM BIYIKLI: ERKEN TESLİMİ KLASİK HÂLE GETİRDİK

Huzurlu Kampüs 7. Etap projesinde teslimat heyecanı yaşadıklarını belirten Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı; “Huzurlu yapılar için Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet gösteriyoruz. 3 defa vergi rekortmeni olmuş bir firma olarak 36. projemizi de başarılı bir şekilde bitirdik ve hak sahiplerine teslim ettik. Her projemizi belirlenen tarihten önce tamamlayarak erken teslimi klasik hâle getirdik. Şu an Huzurlu Kampüs ve Huzurlu Marmara markalı projelerimizin 5’inde inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 500 konut ve 27 ticari üniteden oluşan Huzurlu Marmara Beylikdüzü projemizi bitirdik, iskânını bekliyoruz. İskânımız verilince anahtar teslimini yapacağız. Hemen ardından da Bostancı projemizin anahtar teslimini gerçekleştireceğiz. ‘Huzurlu’ markamıza güvenen ve ilgi duyan yatırımcılara teşekkür ediyoruz. 7. Etapta ev sahibi olan ailelerimizin evlerinde huzurla oturmalarını diliyorum" dedi.