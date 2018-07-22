Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1095 konut ve 81 ticari üniteden oluşan projede fiyatlar 244 bin TL ile 748 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. 42 bin 19 metrekare alan üzerinde yükselen projede daire büyüklükleri ise 56 – 206 metrekare arasında değişiyor. Açık ve kapalı yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, sauna, Türk hamamı, fitness merkezi, futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu ve kadın-erkek mescidi gibi çeşitli sosyal donatı özelliklerinin sunulduğu Avrupark Hayat projesi peyzaja ayrılan geniş alanlarıyla da dikkat çekiyor.