Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın Riva’daki 869 bin 362 metrekare büyüklüğündeki arazisinde yükselecek projenin ismi belirlendi. Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından hayata geçirilecek proje “Düşler Vadisi” Riva-İstanbul markasıyla yükselecek.

Ön talep toplama sürecinde başvuran alıcılara, projenin satışa açılma aşamasında, sınırlı sayıdaki villalar için lansman öncesi uygun fiyat ve imkânlarla yer alma şansı sunulacak.

45 yıllık tecrübesi ile yaşam alanlarına değer kazandıran Yılmaz İnşaat, “Düşler Vadisi” Riva - İstanbul’da örnek bir projeye imza atacak.

“Düşler Vadisi” Riva-İstanbul’da farklı büyüklüklerde villa seçeneklerine yer verilerek, her ihtiyacı karşılamak hedefleniyor. Etaplardan oluşacak projenin ilk etabında 500 civarında villa yer alacak. Projede yer alacak her villa için özel bahçe alanları da sunulacak.



YILMAZ: RİVA’YA DEĞER KATACAĞIZ

“Düşler Vadisi” Riva-İstanbul projesinde özlenen bir villa projesi hayata geçireceklerini belirten Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz; “Proje içindeki park ve özel orman alanı ile birlikte 1.150 dönüm üzerinde geliştirdiğimiz "Düşler Vadisi” Riva-İstanbul projemizin içinde doğal sular akıyor. Bu doğal su alanlarını projeyle bütünleştiriyor ve arazinin en alt kotunda da bir göl planlıyoruz. Arazideki doğal sular, o gölete akacak. Projeyi geliştirirken doğayla iç içe bir konseptte ve yatay bir düzlemde olmasına büyük özen gösterdik. Mimarisinden donatılarına, en ince ayrıntısına kadar hassasiyetle geliştirdiğimiz projemizin konseptini kapsayacak bir isim belirledik. “Düşler Vadisi” Riva-İstanbul ismiyle lanse edeceğimiz projemizde ön talep toplama dönemini de başlattık” dedi.