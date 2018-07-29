Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası kapsamında da Tahincioğlu Gayrimenkul, 130 bağımsız bölüm satışıyla 140 milyon liralık gelir elde etti. 429 bağımsız bölümün satışından ise 631 milyon 556 bin TL'lik ciroya ulaştı.

Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "2018 yılının ilk yarısını mevcut piyasa şartlarına rağmen satışlar açısından oldukça başarılı geçirdik. Emlak Konut GYO'nun açıkladığı ilk yarı satışlarına göre, Nidapark Kayaşehir ve Nidapark İstinye en çok satan ilk 5 proje arasında yer aldı. Konut sahibi olmak isteyenlerin yine birinci tercihinin Tahincioğlu olması bizi gururlandırmaya devam ediyor" dedi. Projelerinde çok özel ödeme şartları ve faiz fırsatları sunduklarını ifade eden Özcan Tahincioğlu, yükselen konut kredisi faizlerine rağmen tüm projelerinde 60 ay yüzde 0 faiz kampanyası gerçekleştirdiklerini belirterek, sınırlı bir süre için ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar sunduklarını sözlerine ekledi.