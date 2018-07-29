Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamaları içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,7 ile konut ve kira harcamaları aldı, gıda ve alkolsüz içeceklere harcamaların payı yüzde 19,7 oldu. Hane halkları, toplam harcamalarının yüzde 2,2'sini sağlık, yüzde 2,3'ü ise eğitim hizmetlerine yaptı. Hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak hesaplanan eş değer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması 2016'da bin 642 lira iken geçen yıl bin 854 lira olarak tahmin edildi.