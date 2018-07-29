Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat, Mersin, Isparta, Adana ve Kayseri'den sonra Elazığ'a da şehir hastanesi geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın yaptırdığı Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta hizmete girecek. Elazığ Şehir Hastanesi, Türkiye'de hizmete giren 6. şehir hastanesi olacak. Elazığ Şehir Hastanesi, modern, güçlü altyapısı ve teknoloji yatırımlarıyla bölgedeki sağlık hizmet kalitesini en yüksek seviyeye çıkaracak.. Hastanede 688 adet tek kişilik, 169 adet çift kişilik oda yer alıyor. 302 adet poliklinik odası, 39 adet ameliyathane, 25 adet hemodiyaliz ünitesi, 114 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi ve 46 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.