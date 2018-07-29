Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Ayrıca resmî verilere göre, son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti" dedi. Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki averaj emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi.
5 yılda 85 bin Türk Londra'dan ev aldı
29.07.2018 - 02:49 | Son Güncelleme: 29.07.2018 - 03:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Allytta Emlak Danışmanlığı Üst Yöneticisi (CEO) Neşe Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını, pek çok Türk yatırımcının geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdiğini ve alıma geçtiğini, son 2 yılda emlak almak için kendilerine ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandığını bildirdi.
Etiketler : londra,
573794 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/573794.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER