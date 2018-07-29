Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jenkins, "Kaç Türk'ün Londra'dan konut aldığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak araştırmalarımıza göre, son 5 yılda 85 bin Türk'ün Londra'dan ev aldığını düşünüyoruz. Ayrıca resmî verilere göre, son 5 yılda 17 bin Türk İngiltere'ye göç etti" dedi. Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki averaj emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi.