Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektöründe yeni dönem ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Tamer Özyurt " Yeni dönem müteahhit firmaların kendi öz kaynaklarıyla üretim yaptığı bir dönem olacak. Yerli ve yabancı yatırımcı bitmiş konuta rağbet gösteriyor. İnşaat maliyetlerinde son bir yılda yüzde 50 ila yüzde 100 arasında maliyet artışı oldu. Artışlar henüz konut satış fiyatlarına yansımadı. Konutlarda artık fiyat artışı kaçınılmaz. Fiyatlar artmadan yatırımcı bu fırsat dönemini kaçırmamalı” dedi.