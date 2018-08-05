Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Envanter çalışması tamamlandığı anda 50 bin kamu lojmanı kademeli olarak satılacak. Devlet memurları lojmanların içerisinde oturdukları için bu konutları almak konusunda öncelikli hak sahipleri olarak kabul edilecek. Satış dönemi içerisinde kamu lojmanını satın almak isteyen devlet memuru talepte bulunmazsa başka kişilere satılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından listelerin belirlenmesinin ardından Maliye Bakanlığı kamu lojmanı satışı için ilanları hazırlayacak ve satış süreci başlatılacak. Açıklanan takvime göre ilk etapta 100 günlük süreçte 5 bin kamu lojmanı satışa sunulacak.