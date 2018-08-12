Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a tebrik ziyaretinde bulundu. Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planına paralel olarak, kamuya ait arazilerin ekonomiye kazandırılması vizyonu dâhilinde Milli Emlak, İlbank ve TOKİ ile iş birliği halinde Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projelerini hayata geçirmek istediklerini söyledi. İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile bir araya gelerek üç proje hakkında görüştüklerini anlatan Baran, “Bu üç proje toplamda 23 sektör ve 65 bin 600 üyemizin ticaretine katkı yapacak projelerdir. Desteğinizin bekliyoruz” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuşmasında, ATO'nun Gıda Kent, Tekstil Kent ve Yapı Kent projeleri için uygun arazi bulunması ve vadeli satışı konusunda yardımcı olacaklarını söyledi. İnşaat ve sanayinin eş zamanlı büyümesi gerektiğini vurgulayan Kurum, “Üretim artsın, cari açık azalsın, önceliğimiz bu” diye konuştu.