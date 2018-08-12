Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugüne dek inşa ettiği 75.000 konutla kalite ve güvenin sembolü haline gelen KİPTAŞ, İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de konumlandırdığı 1262 konutluk yeni bir projesinde avantajlı ödeme planları sunuyor.

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan Locamahal Veliefendi, lokasyonuyla yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikli konumu, mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgenin sembol projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi’de dairelerin fiyatları ise 703 bin TL’den başlıyor.

Kişiye özel ödeme planlarının sunulduğu projede peşin alımlara yüzde 5 indirim de uygulanıyor.

Sahil hattıyla, E-5 Otoyolu’na yakınlığıyla, Metro, Metrobüs, deniz otobüsü, Avrasya Tüneli ve Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer alan Locamahal Veliefendi projesi; sahil - E-5 arasında yer alan konumuyla yatırımcılara büyük avantaj sağlayacak.



ŞEHRİN MERKEZİNDE AYRICALIKLI BİR HAYAT SUNUYOR

İstanbul’un en merkezi bölgelerinden Veliefendi’de, E-5’in yanı başında, Avrasya Tüneli ve Marmaray’a 5 dakika mesafede konumlanan Locamahal Veliefendi ile KİPTAŞ, yaşama dair tüm ayrıcalıkları şehrin kalbine taşıyor.

Projede büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği buluyor. Locamahal’de temalı çocuk oyun alanları, spor sahaları, fitness merkezi, sauna, Türk Hamamı, havuz, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları bulunuyor.

Locamahal Veliefendi’de ayrıca çocuklara özel; atlama taşları, metal sazlıklar, tırmanma duvarı, kum havuzu, kaydırak, tünelli kaydırak, oyun tepeleri ve temalı oyun parklarıyla keyifle vakit geçirebilecekleri geniş alanlar sunuluyor.

Projede her daireye özel tanımlanan otopark alanlarının yanı sıra 7/24 kesintisiz güvenlik hizmeti de mevcut.