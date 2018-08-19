Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un yeni gelişim aksında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Çevreyolu gibi dev yatırımlarla değer kazanan Şile’de Emlak Konut GYO güvencesiyle yeni bir proje yükseliyor.

İdealist GYO tarafından inşasına başlanan proje ile bölgeye 45 konut ve 13 ticari ünite kazandırılacak. İstanbulluların yeşil ve maviyle buluştuğu gözde noktalardan Şile’de İdealist cadde üzeri dükkân ile bölgenin ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir merkez oluşturuluyor.

Bölgede 3 özel üniversitenin yakınında bulunan İdealist Cadde, İstanbul–Şile Otoyolu ile Şile İskelesi’ne yaklaşık 1,5 km mesafede yer alıyor.

İdealist GYO, bölgede hayata geçirilecek “İdealist” markalı projelerin ilk halkası olan İdealist Cadde’de lansman öncesi www.ideallistcadde.com’dan ön talep toplamaya başlıyor.



ŞEHİR MERKEZİNE KOLAY ULAŞIM

Az katlı ve minimalist bir yaklaşımla bölgenin tabii yapısına uyumlu şekilde tasarlanan İdealist Cadde, modern mimarisiyle de Şile’nin gelişiminde örnek teşkil edecek.

İstanbul’un tabiat anlamında en gözde ilçeleri arasında öne çıkan Şile’de yer alan İdealist Cadde; Saklı Göl, Deniz Feneri, Kumbaba Plajı, Şile Kalesi gibi bölgenin doğal ve tarihi değerlere sahip lokasyonda yer alıyor.

Yakın geçmişte İstanbulluların yazlık bölgeleri arasında görülen Şile devlet yatırımları, hastane ve üniversiteler gibi yapılarla bugün, sakin bir yerleşim alanı olarak konumlandı. Yeni hayata geçirilen Şile Otoyolu ile şehir merkezine kolay ulaşım imkanına sahip olan bölge gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor.